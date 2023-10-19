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19 октября, 09:45

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Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

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Выпуском препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний в Москве займется еще одно предприятие. Планами поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Речь идет о концерне "Россиум". Его био-технологический комплекс создадут в Алабушеве. Производство вошло в фарм-кластер. На данный момент в нем находятся 11 компаний.

Запуск нового намечен на 2027 год. Первую партию препаратов рассчитывают получить не позднее 2028 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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