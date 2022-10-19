Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

Москва примет необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России.

Главам субъектов поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.