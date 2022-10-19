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Новости

17:15

Безопасность

Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии

Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Новости последнего часа: Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Новости последнего часа: Собянин назвал приоритетном заботу о семьях мобилизованных

Москвичам рассказали о нововведениях в педиатрическом корпусе Морозовской больницы

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в столице

Москва примет необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России.

Главам субъектов поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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