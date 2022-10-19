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Общество

Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии

Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии

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Сергей Собянин расширил возможности получения городской доплаты к пенсиям. Это коснется некоторых категорий граждан.

Изменения ждут студентов очной формы от 18 до 23 лет, которые получают пенсию по инвалидности или потере кормильца. Раньше они утрачивали право на региональные доплаты в случае временного трудоустройства или участия в общественных работах по официальному направлению службы занятости. Теперь этот пункт отменили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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