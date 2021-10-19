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Город

17:15

В Москве введут домашний режим для людей 60+ и хроников с возможностью пребывания на улице

мэр Москвы город видео Алина Гилева

В Москве начинают действовать новые меры. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Так, с 25 октября домашний режим должны соблюдать люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Оставаться можно в квартирах или на дачах. Можно гулять и заниматься спортом на улице. Работающие – вправе оформить больничный.

Это правило не действует на тех, кто привился или переболел ковидом в течение последних шести месяцев.

Также с 25 октября на удаленку должны перейти не менее 30% сотрудников. Все, кто старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение делается только для работников, чье присутствие на работе является критически важным для организации. В первую очередь дистанционную работу вводят для невакцинированных, не болевших и тех, кто находится в зоне риска.

Расширяются и требования к вакцинации работников сферы услуг. На этих предприятиях уже к 1 января должны быть привиты не менее 80% сотрудников. Первым компонентом должны успеть привиться до 1 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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