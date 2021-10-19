Москва вводит новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Новые меры начинают действовать в Москве из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Так, домашний режим вводят для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. При этом они смогут гулять и заниматься спортом на улице.

Также 30% сотрудников переводят на удаленку. В это число входят люди старшего возраста и те, у кого хронические заболевания.

Как будут работать вакцинированные или переболевшие, сообщит Оперштаб. При этом число привитых сотрудников не должно быть меньше 80% с января 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.