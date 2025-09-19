Собянин: готов новый дом в районе Проспект Вернадского, построенный по реновации

В районе Проспект Вернадского готов новый дом, построенный по программе реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Всего в этом здании находятся 364 квартиры с улучшенной отделкой, а в пешей доступности есть все необходимое, в том числе школы, детские сады и поликлиники.

Что еще ждет жильцов, которые заселяются в новостройку? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.