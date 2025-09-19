Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: готов новый дом в районе Проспект Вернадского, построенный по реновации

Собянин: готов новый дом в районе Проспект Вернадского, построенный по реновации

Сергей Собянин рассказал об итогах восьми лет программы реновации

Сергей Собянин: в Москве заработал "Университет предпринимателей"

Собянин: к 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

Собянин: московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду

Собянин: Москва демонстрирует рост практически по всем направлениям экономики

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал

Собянин: Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира

В районе Проспект Вернадского готов новый дом, построенный по программе реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Всего в этом здании находятся 364 квартиры с улучшенной отделкой, а в пешей доступности есть все необходимое, в том числе школы, детские сады и поликлиники.

Что еще ждет жильцов, которые заселяются в новостройку? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоМария АнтроповаЕкатерина Кузнеченкова