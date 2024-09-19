Новости часа: более 900 культурных центров с разным досугом работают в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице работают более 900 культурных центров с разным досугом: от искусства до спорта, рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в вечерние и ночные часы с 20 по 22 сентября, предупреждает столичный Дептранс.

Выставка анималистического искусства откроется в музее-заповеднике "Царицыно" 28 сентября, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.