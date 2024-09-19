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19 сентября, 22:15

Новости

Новости часа: более 900 культурных центров с разным досугом работают в Москве

Новости часа: более 900 культурных центров с разным досугом работают в Москве

Новости часа: технологии ИИ внедряются для улучшения качества жизни москвичей

Новости часа: мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров

Новости часа: Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии Innovation Award 2024

Сергей Собянин: более 900 культурных центров работает в Москве

Новости часа: зеленое фойе Театра Моссовета привели в порядок к новому сезону

Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

Новости часа: более 29,8 млн карт москвича выпущено в столице за 23 года

Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

Новости часа: средняя скорость оказания экстренной медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице работают более 900 культурных центров с разным досугом: от искусства до спорта, рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в вечерние и ночные часы с 20 по 22 сентября, предупреждает столичный Дептранс.

Выставка анималистического искусства откроется в музее-заповеднике "Царицыно" 28 сентября, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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