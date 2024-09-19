19 сентября, 18:00Новости
Новости часа: мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 культурных центров сейчас открыто в Москве, рассказал Сергей Собянин.
Изютинский пруд привели в порядок на юге столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
21 сентября из-за мотофестиваля закроют движение на внешней стороны Садового кольца, предупредил Дептранс.