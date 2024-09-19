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Новости

19 сентября, 18:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров

Новости часа: мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров

Новости часа: Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии Innovation Award 2024

Сергей Собянин: более 900 культурных центров работает в Москве

Новости часа: зеленое фойе Театра Моссовета привели в порядок к новому сезону

Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

Новости часа: более 29,8 млн карт москвича выпущено в столице за 23 года

Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

Новости часа: средняя скорость оказания экстренной медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза

Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 культурных центров сейчас открыто в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Изютинский пруд привели в порядок на юге столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

21 сентября из-за мотофестиваля закроют движение на внешней стороны Садового кольца, предупредил Дептранс.

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