Новости часа: мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 культурных центров сейчас открыто в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Изютинский пруд привели в порядок на юге столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

21 сентября из-за мотофестиваля закроют движение на внешней стороны Садового кольца, предупредил Дептранс.