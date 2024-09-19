Сергей Собянин: более 900 культурных центров работает в Москве

В Москве работает более 900 культурных центров, они открыты почти в каждом районе столицы. О некоторых рассказал Сергей Собянин.

Так, в культурном центре "Внуково" вместе с традиционными кружками и студиями есть театрально-концертный зал, библиотека и Музей истории района Внуково. В свою очередь, в центре "Доброволец", расположенном в Зеленограде, находится одна из лучших школ регби в России, а в "Лире" на юго-западе Москвы – самая знаменитая студия округа под названием "Арт-Детство".

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