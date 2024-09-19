Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 16:15

Новости

Сергей Собянин: более 900 культурных центров работает в Москве

Сергей Собянин: более 900 культурных центров работает в Москве

Новости часа: зеленое фойе Театра Моссовета привели в порядок к новому сезону

Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

Новости часа: более 29,8 млн карт москвича выпущено в столице за 23 года

Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

Новости часа: средняя скорость оказания экстренной медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза

Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Новости часа: 44 тысячи школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

В Москве работает более 900 культурных центров, они открыты почти в каждом районе столицы. О некоторых рассказал Сергей Собянин.

Так, в культурном центре "Внуково" вместе с традиционными кружками и студиями есть театрально-концертный зал, библиотека и Музей истории района Внуково. В свою очередь, в центре "Доброволец", расположенном в Зеленограде, находится одна из лучших школ регби в России, а в "Лире" на юго-западе Москвы – самая знаменитая студия округа под названием "Арт-Детство".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуравидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика