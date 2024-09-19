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Новости

19 сентября, 16:00

Новости

Новости часа: зеленое фойе Театра Моссовета привели в порядок к новому сезону

Новости часа: зеленое фойе Театра Моссовета привели в порядок к новому сезону

Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024

Новости часа: более 29,8 млн карт москвича выпущено в столице за 23 года

Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

Новости часа: средняя скорость оказания экстренной медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза

Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Новости часа: 44 тысячи школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

Новости часа: центр подготовки баскетбольных сборных будет построен во Внукове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразили к театральному сезону. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Новые турникеты с вертикальной панелью установили на станции "Марьина Роща" БКЛ, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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