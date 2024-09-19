Новости часа: зеленое фойе Театра Моссовета привели в порядок к новому сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразили к театральному сезону. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Новые турникеты с вертикальной панелью установили на станции "Марьина Роща" БКЛ, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.