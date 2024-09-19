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19 сентября, 08:45

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Собянин: сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону

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Благоустройство городского сада "Аквариум" на Большой Садовой завершили накануне очередного театрального сезона. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Теперь насладиться осенью там смогут и местные жители, и зрители, которые пришли в театр Моссовета.

Рядом со входом в сад и у театра установили фонари со светильниками, стилизованными под старинные лампы. Привели в порядок историческую ограду и колоннаду, обновили променад. Воздушные кабельные линии убрали под землю. На новых видеоэкранах у входа будут транслировать сцены из спектаклей. А для афиш установили новые лайтбоксы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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