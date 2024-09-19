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Новости

19 сентября, 07:45

Новости

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

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Врачи флагманских центров столицы приняли свыше 300 тысяч пациентов и провели больше 70 тысяч операций. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В среднем необходимую помощь больные получают в 1,5 раза быстрее. В течение двух часов врачи полностью обследуют и ставят диагноз 70% пациентов. Новый стандарт действует не только в четырех флагманских центрах, но и в приемных отделениях 18 многопрофильных клиник города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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