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19 сентября, 21:15

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Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Новости часа: Собянин после переизбрания поручил актуализировать план развития Москвы

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: несколько проектов благоустройства закончили в районе Нагатино-Садовники

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

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Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

На первом после выборов президиуме Сергей Собянин поручил обновить план развития Москвы. Госпрограммы пересмотрят до конца года.

И уже в 2024-м проиндексируют городские доплаты к пенсии и социальные пособия. До 2025 года планируется завершить второй этап реконструкции городских поликлиник. В результате полностью обновится амбулаторный фонд Москвы. Также в ряде городских больниц до 2026 года запланировано строительство новых корпусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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