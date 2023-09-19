Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

На первом после выборов президиуме Сергей Собянин поручил обновить план развития Москвы. Госпрограммы пересмотрят до конца года.

И уже в 2024-м проиндексируют городские доплаты к пенсии и социальные пособия. До 2025 года планируется завершить второй этап реконструкции городских поликлиник. В результате полностью обновится амбулаторный фонд Москвы. Также в ряде городских больниц до 2026 года запланировано строительство новых корпусов.

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