Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

На первом после выборов Президиуме Сергей Собянин поручил обновить план развития Москвы. Об этом мэр написал в соцсетях.

Госпрограммы развития Москвы пересмотрят до конца года. В 2024 году проиндексируют городские доплаты к пенсии и социальные пособия.

Кроме того, за несколько лет планируется завершить второй этап реконструкции городских поликлиник и построить новые корпуса в трех больницах. А в течение пяти лет будут реконструированы не менее 500 школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.