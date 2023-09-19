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19 сентября, 19:15

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Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

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На первом после выборов Президиуме Сергей Собянин поручил обновить план развития Москвы. Об этом мэр написал в соцсетях.

Госпрограммы развития Москвы пересмотрят до конца года. В 2024 году проиндексируют городские доплаты к пенсии и социальные пособия.

Кроме того, за несколько лет планируется завершить второй этап реконструкции городских поликлиник и построить новые корпуса в трех больницах. А в течение пяти лет будут реконструированы не менее 500 школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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