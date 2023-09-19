Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола Театра сатиры в столице. По словам мэра, здание сохранит свой привычный облик.

Подготовку резервных медицинских мощностей в Москве проводят в плановом режиме. Об этом сообщил Депздрав столицы.

В ТиНАО построят два детских сада, школу и поликлинику по договорам участия. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Владимир Ефимов.