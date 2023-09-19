Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 16:30

Культура

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: более тысячи судов приняли причалы речных вокзалов Москвы за три месяца

Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1 тыс судов

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола Театра сатиры в столице. По словам мэра, здание сохранит свой привычный облик.

Подготовку резервных медицинских мощностей в Москве проводят в плановом режиме. Об этом сообщил Депздрав столицы.

В ТиНАО построят два детских сада, школу и поликлинику по договорам участия. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыкультуратеатрмедицинагородобразованиевидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика