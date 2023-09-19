19 сентября, 15:30Общество
Новости часа: более тысячи судов приняли причалы речных вокзалов Москвы за три месяца
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи судов приняли и отправили причалы речных вокзалов Москвы за лето. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Аномальное потепление придет в Москву уже в четверг, 21 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Более 380 экскурсий проведут в Москве ко Всемирному дню туризма. Об этом заявила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.