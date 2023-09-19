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Новости

19 сентября, 15:30

Общество

Новости часа: более тысячи судов приняли причалы речных вокзалов Москвы за три месяца

Новости часа: более тысячи судов приняли причалы речных вокзалов Москвы за три месяца

Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1 тыс судов

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи судов приняли и отправили причалы речных вокзалов Москвы за лето. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аномальное потепление придет в Москву уже в четверг, 21 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Более 380 экскурсий проведут в Москве ко Всемирному дню туризма. Об этом заявила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

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