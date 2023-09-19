Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство парка в пойме реки Жужи завершено. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе его открытия.

Более двух тысяч пациентов приняли в новом флагмане больницы № 15 имени Филатова за первые две недели работы. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра столицы Анастасия Ракова.

Москва стала лидером по низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран G20. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Владимир Ефимов.