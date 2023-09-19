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Новости

19 сентября, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей – Собянин

Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы

Новости часа: в Москве подготовили к зиме 56 снегосплавных пунктов

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство парка в пойме реки Жужи завершено. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе его открытия.

Более двух тысяч пациентов приняли в новом флагмане больницы № 15 имени Филатова за первые две недели работы. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра столицы Анастасия Ракова.

Москва стала лидером по низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран G20. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Владимир Ефимов.

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