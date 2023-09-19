Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы

Несколько новых поликлиник, школ и детских садов скоро появятся на северо-востоке столицы. О развитии социальной инфраструктуры рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, в Останкинском районе завершают строительство детского сада на 215 мест. В Отрадном готовят к открытию дополнительный корпус для детской поликлиники № 110. Там также появится школа с большим спортивным блоком и физкультурный комплекс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.