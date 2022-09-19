Собянин сообщил об объединении популярных прогулочных маршрутов в Москве

Популярные прогулочные маршруты в Москве объединили в один. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Теперь можно пройтись по единому пешеходному пространству длиной 15 километров – от "Сити" и Кремля в парк "Сокольники". На всем пути есть парковки, в том числе для электромобилей, велосипедов и самокатов, а также современные остановки общественного транспорта с зарядками и Wi-Fi.

В этом сезоне многие московские улицы преобразились, в частности в Басманном и Красносельском районах. Там реконструировали 17 улиц. Теперь там есть удобные тротуары, в скверах есть места для отдыха с лавочками и новым освещением. Работает велопрокат и оборудованы места для парковки машин. Во дворах – новые детские и спортивные площадки. Стало больше газонов и цветников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.