Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

19 августа, 22:30

Новости

Новости часа: спортивный кластер и зона отдыха появятся в пойме реки Котловки

Новости часа: спортивный кластер и зона отдыха появятся в пойме реки Котловки

Новости часа: две поликлиники на Азовской улице осенью откроются после реконструкции

Собянин рассказал о строительстве моста через реку Битцу

Новости часа: обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

Сергей Собянин рассказал о развитии района Котловка

Новости часа: Боткинская больница получила статус научно-клинического центра

Две обновленные поликлиники откроют осенью в районе Зюзино

Новости часа: благоустройство парка и спорткластера в Котловке завершится в скором времени

Собянин осмотрел ход работ по созданию спортивного кластера в Котловке

Новости часа: обороты высокотехнологичных производств в Москве увеличились в 2,2 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пойме реки Котловки столицы появятся спортивный кластер и зона отдыха. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В преддверии Дня флага России на Садовом кольце пройдет автопробег, сообщает комитет молодежной политики.

В новых домах Москвы не менее 5% парковочных мест должны быть оборудованы зарядками для электромобилей, рассказали в столичном Дептрансе.

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