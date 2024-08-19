Новости часа: спортивный кластер и зона отдыха появятся в пойме реки Котловки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пойме реки Котловки столицы появятся спортивный кластер и зона отдыха. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В преддверии Дня флага России на Садовом кольце пройдет автопробег, сообщает комитет молодежной политики.

В новых домах Москвы не менее 5% парковочных мест должны быть оборудованы зарядками для электромобилей, рассказали в столичном Дептрансе.