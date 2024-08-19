Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 22:15

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Сергей Собянин рассказал о развитии района Котловка

Сергей Собянин рассказал о развитии района Котловка

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Новый спортивный кластер откроют на юго-западе Москвы до конца лета. Это пространство, предназначено для всей семьи. Площадь нового спортивного кластера и зоны отдыха в районе Котловка составляет почти 19 гектаров. Здесь построили футбольное поле, площадки для баскетбола, настольного тенниса, воркаут-городок на 66 тренажеров и многое другое. Как идут работы и что осталось доделать проверил Сергей Собянин.

Благоустраивают и территорию вокруг городской поликлиники на Азовской улице. В обновленной поликлинике увеличат число кабинетов, а также организуют зоны профилактики. Для врачей предусмотрены комнаты психологической разгрузки.

Благодаря масштабной программе модернизации преобразилась и детская поликлиника № 69, которая находится по соседству. В ходе работ здание практически полностью перестроили. В обновленной поликлинике откроют кабинеты ЭКГ и исследования функции внешнего дыхания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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