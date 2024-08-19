Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

19 августа, 12:30

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Собянин: оборот высокотехнологичных производств в Москве вырос более чем вдвое

Собянин: оборот высокотехнологичных производств в Москве вырос более чем вдвое

Новости часа: программа реновации формирует новый современный облик Москвы

Собянин рассказал об уникальных архитектурных решениях в рамках реновации

Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства моста через Битцу

Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

Собянин: Боткинской больнице присвоен статус научно-клинического центра

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для занятий спортом

Собянин рассказал о развитии зарядной инфраструктуры для городского транспорта

Собянин рассказал о строительстве моста через реку Битцу

Собянин сообщил о доставке очередного гуманитарного груза из Москвы в Курскую область

Оборот высокотехнологичных производств Москвы в январе-июне составил более 512 миллиардов рублей, сообщил Сергей Собянин. Оборот столичных высокотехнологичных производств вырос за 6 месяцев текущего года в 2,2 раза в сопоставимых ценах.

Трамваи в районе ВДНХ возобновили движение после остановки из-за ДТП, передает Дептранс.

Сотрудники ЦППК раздадут пассажирам питьевую воду из-за жары в Москве. Такая информация появилась в официальном телеграм-канале перевозчика. Граждане могут получить воду у представителей ЦППК в местах отправления пригородных составов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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