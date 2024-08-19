Собянин: оборот высокотехнологичных производств в Москве вырос более чем вдвое

Оборот высокотехнологичных производств Москвы в январе-июне составил более 512 миллиардов рублей, сообщил Сергей Собянин. Оборот столичных высокотехнологичных производств вырос за 6 месяцев текущего года в 2,2 раза в сопоставимых ценах.

Трамваи в районе ВДНХ возобновили движение после остановки из-за ДТП, передает Дептранс.

Сотрудники ЦППК раздадут пассажирам питьевую воду из-за жары в Москве. Такая информация появилась в официальном телеграм-канале перевозчика. Граждане могут получить воду у представителей ЦППК в местах отправления пригородных составов.

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