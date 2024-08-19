Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 11:45

Новости

Новости часа: программа реновации формирует новый современный облик Москвы

Новости часа: программа реновации формирует новый современный облик Москвы

Собянин рассказал об уникальных архитектурных решениях в рамках реновации

Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства моста через Битцу

Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

Собянин: Боткинской больнице присвоен статус научно-клинического центра

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для занятий спортом

Собянин рассказал о развитии зарядной инфраструктуры для городского транспорта

Собянин рассказал о строительстве моста через реку Битцу

Собянин сообщил о доставке очередного гуманитарного груза из Москвы в Курскую область

Собянин: 33 новые зарядные станции для электробусов появились в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа реновации формирует новый облик многих городских районов. Об этом заявил Сергей Собянин.

20 августа в центре города временно перекроют движение в связи с проведением фестиваля "Спасская башня", рассказали в ЦОДД.

Проект "Спортивные выходные" объединил более 113 тысяч москвичей за четыре года, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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