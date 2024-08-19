Новости часа: программа реновации формирует новый современный облик Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа реновации формирует новый облик многих городских районов. Об этом заявил Сергей Собянин.

20 августа в центре города временно перекроют движение в связи с проведением фестиваля "Спасская башня", рассказали в ЦОДД.

Проект "Спортивные выходные" объединил более 113 тысяч москвичей за четыре года, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.