19 августа, 11:15Транспорт
Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства моста через Битцу
Строительство автомобильного моста через реку Битцу завершено на 90 %, рассказал Сергей Собянин. Мост станет завершением Московского скоростного диаметра за пределами МКАД на юге города. Он соединит Симферопольское шоссе с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Длина моста составит 109 метров и будет включать в себя 8 полос движения – по 4 в каждом направлении.
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