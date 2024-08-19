Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства моста через Битцу

Строительство автомобильного моста через реку Битцу завершено на 90 %, рассказал Сергей Собянин. Мост станет завершением Московского скоростного диаметра за пределами МКАД на юге города. Он соединит Симферопольское шоссе с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Длина моста составит 109 метров и будет включать в себя 8 полос движения – по 4 в каждом направлении.

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