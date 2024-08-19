Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

В Москве за первые шесть месяцев первозданный вид вернули 50 объектам культурного наследия. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Среди восстановленных объектов – дом Лопатиной в Гагаринском переулке, палаты Гребенщиковых на Таганской улице, усадьба Воронцова в одноименном парке и другие. В данный момент в работе у реставраторов находятся еще 500 памятников архитектуры.

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