Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Уровень медицинской помощи в Москве вырос за последние 13 лет, об этом рассказал Сергей Собянин.

Как пишет мэр в своем телеграм-канале, главным принципом совершенствования остается одновременное развитие всех направлений здравоохранения. В их числе поликлиники, стационары, службы скорой помощи, перинатальные центры.

Кроме того, был внедрен новый стандарт онкологической помощи. В столице создано 5 якорных центров с полным спектром диагностики, лечения и наблюдения. Пациентов сопровождают персональные помощники, до этого такое было введено в "Коммунарке".

Звезды российской эстрады поздравили москвичей с открытием третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Голоса Димы Билана, Глюкозы, Полины Гагариной и других артистов будут звучать в поездах на МЦД еще две недели. МЦД-3 был открыт 17 августа, но пассажиры уже успели оценить преимущества новой линии.

На МЦД-3 курсируют современные поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России, теперь эти составы можно рассмотреть на выставке Московского урбанистического форума (МУФ) на площадке "Станция Манеж". Новейшие поезда стоят прямо на Манежной площади. Кроме того, "Иволга" прибывает к посетителям фестиваля в виде голограммы.

Суд заключил под стражу двух напавших на съемочную группу канала "Москва-24". Об этом сообщили в столичном СК.

17 августа журналисты снимали репортаж о "профессиональных" соседях в одной из квартир на Касимовской улице, но двое мужчин, которые там находились, набросились на корреспондента Александра Астахова, оператора Александра Стороженко и инженера Данилу Толкачева.

Оператор получил серьезные травмы и попал в больницу. Дело находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

