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19 августа, 18:15

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Собянин рассказал о главных достижениях московского здравоохранения за 13 лет

Собянин рассказал о главных достижениях московского здравоохранения за 13 лет

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Уровень медицинской помощи в Москве вырос за последние 13 лет, об этом рассказал Сергей Собянин. Как пишет мэр в своем телеграм-канале, главным принципом совершенствования остается одновременное развитие всех направлений здравоохранения. В их числе поликлиники, стационары, службы скорой помощи, перинатальные центры.

Кроме того, был внедрен новый стандарт онкологической помощи. В столице создано 5 якорных центров с полным спектром диагностики, лечения и наблюдения. Пациентов также сопровождают персональные помощники, такая практика была введена до этого в "Комунарке". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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