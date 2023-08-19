Собянин рассказал о главных достижениях московского здравоохранения за 13 лет

Уровень медицинской помощи в Москве вырос за последние 13 лет, об этом рассказал Сергей Собянин. Как пишет мэр в своем телеграм-канале, главным принципом совершенствования остается одновременное развитие всех направлений здравоохранения. В их числе поликлиники, стационары, службы скорой помощи, перинатальные центры.

Кроме того, был внедрен новый стандарт онкологической помощи. В столице создано 5 якорных центров с полным спектром диагностики, лечения и наблюдения. Пациентов также сопровождают персональные помощники, такая практика была введена до этого в "Комунарке". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

