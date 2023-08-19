Благоустройство участков парка "Яуза" планируется завершить в сентябре – Собянин

Благоустройство участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда планируют закончить в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Создание парка "Яуза" на северо-востоке Москвы – один из мегапроектов последних лет. Он охватывает 10 районов, где протекает река и ее притоки. Там сделали дорожки, единую велодорожку и экотропы, детские и спортивные площадки, создали зоны отдыха, высадили деревья и кустарники. Все работы в парке планируют завершить в 2025 году.

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