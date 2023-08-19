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Правительство Москвы и компания "Сибур" займутся совместной работой

Правительство Москвы и компания "Сибур" займутся совместной работой

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Правительство Москвы и компания "Сибур" займутся совместной работой в сфере научно-технического развития, образовательной и исследовательской деятельности. На ВДНХ откроется образовательно-выставочное пространство предприятия.

Как рассказал на портале мэрии Сергей Собянин, в павильоне номер 12 оборудуют классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов. Кроме того, там появятся цифровые комплексы и тренажеры, которые будут имитировать настоящие производственные установки. С их помощью, сотрудники отрасли и молодые специалисты смогут повышать свои навыки.

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