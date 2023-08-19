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До конца этого года в Кленовском поселении ТиНАО возведут учебный корпус

До конца этого года в Кленовском поселении ТиНАО возведут учебный корпус

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До конца этого года в Кленовском поселении ТиНАО возведут учебный корпус на 300 мест, а в Щербинке – школу на 700 учеников.

К 2035 году, как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на территории ТиНАО будет уже более 600 детских садов, школ и медучреждений. Часть социальных объектов строит город. Большой вклад вносят и инвесторы, которые в проектах новых жилых комплексов учитывают социальную инфраструктуру.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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