Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность сразу трех районов Москвы, которые находятся за пределами МКАД. Как рассказал в личном блоге Сергей Собянин, в Куркине, Митине и Молжаниновском проживают порядка 250 тысяч человек. Несмотря на удаленность от центра, эти территории города динамичности развиваются. Постоянно появляется новая инфраструктура – не только транспортная, но и социальная.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.