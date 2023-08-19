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Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность сразу трех районов Москвы

Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность сразу трех районов Москвы

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Запуск МЦД-3 улучшил транспортную доступность сразу трех районов Москвы, которые находятся за пределами МКАД. Как рассказал в личном блоге Сергей Собянин, в Куркине, Митине и Молжаниновском проживают порядка 250 тысяч человек. Несмотря на удаленность от центра, эти территории города динамичности развиваются. Постоянно появляется новая инфраструктура – не только транспортная, но и социальная.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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