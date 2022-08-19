"Это наш город": Собянин рассказал о развитии трех районов в САО и СВАО

Сергей Собянин рассказал о развитии трех районов в САО и СВАО. Будут реализовывать программу "Мой район" в Отрадном, Северном и Южном Медведкове. Там появится новый пешеходный маршрут, протяженностью 20 километров. Он пройдет по парку "Яуза" от МКАД до Ростокинского акведука.

Также обновленные районы нуждаются в современной транспортной сети. Поэтому местные жители ждут запуска Московского скоростного диаметра.