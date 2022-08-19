Новости часа: Москва перебросила бульдозеры для прокладки дорог к очагам пожаров в региона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из столицы перебросили бульдозеры для прокладки дорог к очагам пожаров в регионах. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 215 километров тоннелей метро построено в Москве с 2011 года. Об этом сообщил комплекс градостроительной политики.

Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля. Это данные с Мосбиржи.