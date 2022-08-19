Собянин упростил условия предоставления грантов социально ориентированным НКО

Социально ориентированные некоммерческие организации получат гранты в упрощенном порядке. Постановление подписал Сергей Собянин. Одним из наиболее существенных нововведений станет отмена обязательного софинансирования со стороны НКО.

Гранты станет проще получить организациям-победителям конкурса "Москва – добрый город". Он проводится в столице с 2019 года. В 2022 году победители получат гранты на реализацию социальных проектов по одному из 7 направлений. В их числе – сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, помощь многодетным семьям, а также продвижение волонтерства и развитие культуры благотворительности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.