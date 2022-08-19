Московские спасатели продолжили помогать тушить пожары в Рязанской и Владимирской областях

Московские подразделения спасателей продолжают помогать тушить пожары в Рязанской и Владимирской областях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Из столицы перебросили несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания. По словам мэра, ситуация в соседних регионах улучшается, но работы все еще много.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.