Собянин сообщил об улучшении ситуации с пожарами в Рязанской и Владимирской областях

Москва перебросила для тушения природных пожаров в Рязанской и Владимирской областях несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В местах ЧП продолжают работать, в том числе, московские подразделения спасателей. Мэр отметил, что ситуация несколько лучше, но работы еще много. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.