Собянин рассказал о создании качественной городской среды в районах СЗАО

Реализация проектов благоустройства сделает городскую среду Москвы еще более комфортной и уютной, заявил Сергей Собянин. На своем личном сайте мэр рассказал о ходе работ по созданию качественного общественного пространства в районах Северо-Западного округа столицы.

"В Митино приводим в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. Вдоль обновленных, вымощенных плиткой прогулочных маршрутов делаем газоны и цветники, высаживаем деревья и кустарники. В летний зной от палящего солнца помогут укрыться перголы. А 500 новых светильников сделают дорогу домой комфортнее и безопаснее в вечернее время", – сообщил Собянин.

Кроме того, в районе появится экотропа, а существующий веломаршрут будет продлен до Ландшафтного парка "Митино". В районе появятся 28 новых детских и спортивных площадок, а также площадка для настольных игр и панна-футбола. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.