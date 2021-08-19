За последнее десятилетие мы возвели более 140 спортивных сооружений – Собянин

За последние 10 лет в Москве появилось более 140 спортивных сооружений. Об этом в своем аккаунте во "Вконтакте" написал Сергей Собянин.

Развитие массового и профессионального спорта – приоритетная задача для города, отметил мэр.

Так, на Ленинградском проспекте появится новый Ледовый дворец ЦСКА. В Мнёвниковской пойме до конца года должны закончить строительство спортивного комплекса.

Обновляют, реконструируют и модернизируют многие объекты. Конноспортивный комплекс "Битца" ремонтируют за счет столичного бюджета. Он был в плачевном состоянии, 40 лет без ремонта. Мэр несколько лет назад поручил разработать план развития и начать работы, которые идут.

Кроме того, развивают и спорткластер в "Лужниках", а также пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.