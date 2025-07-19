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19 июля, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии речной инфраструктуры в День Москвы-реки

Сергей Собянин рассказал о развитии речной инфраструктуры в День Москвы-реки

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В столице отмечают День Москвы-реки – главной водной артерии столицы. О ее состоянии заботится коммунальный флот из 30 судов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, 10 лет назад набережные реки были мало приспособлены для пешеходов, не хватало удобных подходов к воде и инфраструктуры, а теперь в этих местах обустроили прогулочные зоны для отдыха и занятий спортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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