Сергей Собянин рассказал о развитии речной инфраструктуры в День Москвы-реки

В столице отмечают День Москвы-реки – главной водной артерии столицы. О ее состоянии заботится коммунальный флот из 30 судов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, 10 лет назад набережные реки были мало приспособлены для пешеходов, не хватало удобных подходов к воде и инфраструктуры, а теперь в этих местах обустроили прогулочные зоны для отдыха и занятий спортом.

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