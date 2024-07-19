19 июля, 20:00Новости
Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале строительства станции "Рублево-Архангельское". Мэр сообщил о том, что в одноименном районе будет построена дополнительная автомагистраль с мостом.
"Аэроэкспресс" с 1 августа уходит с маршрута Киевский вокзал – Внуково, заявили в пресс-службе перевозчика.
Зона отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы вновь открыта для купания, рассказали в Роспотребнадзоре.