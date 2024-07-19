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Новости

Новости

19 июля, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"

Собянин: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Новости часа: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о начале строительства станции "Рублево-Архангельское". Мэр сообщил о том, что в одноименном районе будет построена дополнительная автомагистраль с мостом.

"Аэроэкспресс" с 1 августа уходит с маршрута Киевский вокзал – Внуково, заявили в пресс-службе перевозчика.

Зона отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы вновь открыта для купания, рассказали в Роспотребнадзоре.

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