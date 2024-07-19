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Новости

19 июля, 18:00

Новости

Новости часа: Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Новости часа: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

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Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог более чем 360 тыс предпринимателям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 19 июля началось строительство станции "Рублево-Архангельское". Там же идет строительство нового делового центра, который даст городу 70 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 300 семей с начала 2024 года оформили квартиры из соцнайма в собственность по программе реновации, заявили столичные власти.

Дептранс рекомендовал пользоваться городским транспортом в вечерний час пик.

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