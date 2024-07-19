Новости часа: Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 19 июля началось строительство станции "Рублево-Архангельское". Там же идет строительство нового делового центра, который даст городу 70 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 300 семей с начала 2024 года оформили квартиры из соцнайма в собственность по программе реновации, заявили столичные власти.

Дептранс рекомендовал пользоваться городским транспортом в вечерний час пик.