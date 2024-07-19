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19 июля, 13:45

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Новости часа: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Новости часа: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

Собянин: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог более чем 360 тыс предпринимателям

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве появится 7 тысяч рабочих мест

Новости часа: объем закупки по офсетным контрактам в Москве достиг 410 млрд рублей

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Новости часа: в столице появится порядка 7 тыс новых рабочих мест

Новости часа: в столице локализуют производство коммунальных машин в течение двух лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные предприятия могут получить более 20 системных мер поддержки. Так, больше 150 миллиардов рублей было выделено московским промышленникам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы выполнили более 50% работ по ремонту энергоподстанций, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ЦОДД из-за дождя автомобилистам рекомендуют использовать метро для поездок по городу.

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