Новости часа: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные предприятия могут получить более 20 системных мер поддержки. Так, больше 150 миллиардов рублей было выделено московским промышленникам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы выполнили более 50% работ по ремонту энергоподстанций, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ЦОДД из-за дождя автомобилистам рекомендуют использовать метро для поездок по городу.