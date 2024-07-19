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19 июля, 08:30

Новости

Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

Собянин: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог более чем 360 тыс предпринимателям

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве появится 7 тысяч рабочих мест

Новости часа: объем закупки по офсетным контрактам в Москве достиг 410 млрд рублей

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Новости часа: в столице появится порядка 7 тыс новых рабочих мест

Новости часа: в столице локализуют производство коммунальных машин в течение двух лет

Собянин: офсетные контракты позволяют гарантированно получать важную продукцию

Новости часа: корпуса двух колледжей на юге столицы будут модернизированы

Заняться спортом этим летом все желающие могут в городских парках, на стадионах и на площадках фестиваля "Лето в Москве". О том, как с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, спортивная инфраструктура города позволяет тренироваться в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Москвичам доступны занятия по более чем 70 видам спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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