Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

Заняться спортом этим летом все желающие могут в городских парках, на стадионах и на площадках фестиваля "Лето в Москве". О том, как с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, спортивная инфраструктура города позволяет тренироваться в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Москвичам доступны занятия по более чем 70 видам спорта.

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