Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Собянин: москвичи на "Активном гражданине" выберут лучшие фотоработы о жизни столицы

Собянин: москвичи на "Активном гражданине" выберут лучшие фотоработы о жизни столицы

Собянин поддержал проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки

Собянин рассказал об открытии нового путепровода с МКАД на трассу М-4 "Дон"

Собянин: центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы

Собянин рассказал о новом путепроводе, ведущем с МКАД на трассу М-4 "Дон"

Собянин открыл обновленный паллиативный корпус Морозовской больницы

Собянин открыл паллиативный корпус Морозовской больницы после реконструкции

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Собянин: более 550 остановок нового типа установили в Москве за полгода

На портале "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшие снимки фотоконкурса "Планета Москва". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Снимки сделаны как профессионалами, так и любителями. На них – портреты жителей и необычные ракурсы столицы. Всего прислали почти 1 800 работ, из которых жюри выбрало 80 лучших. Победителей теперь предстоит выбрать москвичам. Финалистов наградят на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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