Собянин: москвичи на "Активном гражданине" выберут лучшие фотоработы о жизни столицы

На портале "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшие снимки фотоконкурса "Планета Москва". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Снимки сделаны как профессионалами, так и любителями. На них – портреты жителей и необычные ракурсы столицы. Всего прислали почти 1 800 работ, из которых жюри выбрало 80 лучших. Победителей теперь предстоит выбрать москвичам. Финалистов наградят на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.