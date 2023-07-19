Собянин рассказал об открытии нового путепровода с МКАД на трассу М-4 "Дон"

Новый путепровод, ведущий с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон", открыли в Москве. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Теперь транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться. В результате разгрузится трафик. Путепровод построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Общая протяженность входящих в развязку дорог – 18,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.