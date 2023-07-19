Собянин рассказал о новом путепроводе, ведущем с МКАД на трассу М-4 "Дон"

Новый путепровод, ведущий с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон" открыли в Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Теперь транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться, так разгрузится трафик. Всего на развязке будет 18,5 километра дорожного полотна, в том числе 1 тоннель, 7 путепроводов и 3 пешеходных перехода. Все работы планируется закончить в начале 2025 года.

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