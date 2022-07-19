Собянин рассказал об антикризисном плане правительства РФ

Программы льготного кредитования, отсрочки платежей и другие меры поддержки предпринимателей включает в себя антикризисный план правительства России. То, как он реализуется, Сергей Собянин рассказал в своем телеграмм-канале. Он подчеркнул, что все меры оперативно внедряются и востребованы у предпринимателей.

Мэр также напомнил, что в Москве работают свои программы помощи бизнесу. Например, предпринимателям для строительства производственных объектов дают в аренду землю за 1 рубль в год. Данная стоимость сохраняется на весь срок действия договора аренды. Таким образом, бизнес снижает свои затраты и может наладить выпуск важной для города продукции в короткие сроки. На данный момент заключено семь таких договоров.

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