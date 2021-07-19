Собянин открыл еще четыре здания городских поликлиник после реконструкции

Сергей Собянин открыл в Москве еще четыре поликлиники после реконструкции. Они расположены в Западном Дегунине, Останкинском районе, Восточном Бирюлеве, а также в Кунцеве.

"Мы старались, начиная с благоустройства внешнего, внутреннего содержания, оборудования. По сути дела – новая поликлиника. <...> Уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкций. Четыре поликлиники одновременно. Поздравляю с новосельем", – сказал мэр в ходе визита в реконструированный филиал № 5 консультативно-диагностического центра № 6 в районе Западное Дегунино.

Поликлинику ремонтировали с прошлого лета. За год в пятиэтажном здании заменили лифты, вставили новые двери и окна, обновили мебель, установили современное медицинское оборудование. Пациентам теперь не придется толпиться в очередях, для них создали удобные зоны ожидания с телевизорами, кулерами и кондиционерами. Комнаты отдыха появились и для врачей.

Консультативно-диагностический центр ремонтировали в рамках крупнейшей программы реконструкции медучреждений "Новый московский стандарт поликлиник". Согласно программе, до 2024 года года планируют построить 30 новых зданий и еще 137 реконструировать. В каждом медучреждении появятся современные кабинеты с новым оборудованием, комфортные зоны ожидания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.