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19 июня, 07:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о начале проходки тоннеля Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин объявил о начале проходки тоннеля Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин рассказал, что можно увидеть на стенде Москвы на ПМЭФ

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Собянин: метро впервые придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное

Сергей Собянин объявил о начале проходки тоннеля Бирюлевской линии метро

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В столичных районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное впервые появится метро. Запускать рубиновую линию будут поэтапно. Старт первой проходке тоннеля дал Сергей Собянин.

Всего будет построено 10 станций, а протяженность линии составит 22 километра. В ближайшие месяцы приступят к сооружению левого тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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