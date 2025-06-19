Сергей Собянин объявил о начале проходки тоннеля Бирюлевской линии метро

В столичных районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное впервые появится метро. Запускать рубиновую линию будут поэтапно. Старт первой проходке тоннеля дал Сергей Собянин.

Всего будет построено 10 станций, а протяженность линии составит 22 километра. В ближайшие месяцы приступят к сооружению левого тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

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