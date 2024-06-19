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19 июня, 21:00

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 июня

Новости часа: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

Новости часа: более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации

Собянин: две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший фармкластер в РФ

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Почти три миллиона пассажиров воспользовались новыми станциями МЦД-4 в ТиНАО

Новости часа: социальной помощью пользуется каждый третий житель Москвы

Новости часа: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" станет крупнейшим в стране

Новости часа: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Две школы на 300 и 400 мест и детский сад для 200 воспитанников построят в Пресненском районе в 2025 году. Объекты создают в рамках программы реновации, рассказал Сергей Собянин.

В свою очередь, по программе реновации в центре Москвы введено в эксплуатацию 7 домов-новостроек, а также продолжается строительство 11 зданий. Всего в округе реновация коснется 16 тысяч жителей из 110 домов.

Между тем МЧС предупредило москвичей о дождях, сильном ветре и смерче с ночи 20 июня. При этом к утру осадки усилятся и днем на город обрушится мегаливень. Как отметили в министерстве, за сутки может выпасть до половины месячной нормы.

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